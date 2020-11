Covid, 262 nuovi tamponi positivi nelle Marche

Sono 262 i positivi al covid riscontrati nelle Marche nelle ultime 24ore, pari al 20,6% dei 1.266 tamponi testati totali e 34,9% dei 750 nel percorso nuove diagnosi (nei totali sono compresi anche i 516 del percorso guariti). I dati sono resi noti dal Servizio Sanità della Regione.

In provincia di Ancona i positivi sono148, in quella di Macerata 51, in quella di Ascoli Piceno 34, in quella di Fermo 20, nella provincia di Macerata, 148 nella provincia di Ancona, 8 nella provincia di Pesaro Urbino e 1 da fuori regione. Questi casi comprendono 59 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (68), contatti stretti di casi positivi (81), contatti in setting lavorativo (8), contatti in ambienti di vita/socialità (7), contatti in setting assistenziale (4), contatti in setting scolastico/formativo (11), screening percorso sanitario (1). Per altri 23 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche