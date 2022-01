Covid, aumentano ancora terapie intensive e ricoveri nelle Marche

Continua la crescita sensibile della pressione del Covid sugli ospedali delle Marche.

I ricoveri per Coronavirus registrano un aumento di 9 unità nell’ultima giornata e il totale raggiunge i 286 degenti.

+4 ricoverati in Terapia Intensiva (54), -3 in Semintensiva (51) e +8 nei reparti non intensivi (181).

Con questi nuovi aumenti l’occupazione di pazienti Covid in Intensiva (sul totale di 252 posti) sale al 21,42% e in Area Medica (995 posti) si attesta a 23,7%. Nelle ultime 24ore 519 casi di contagio (incidenza sale a 635,07); tre le persone morte, tutte residente in provincia di Pesaro Urbino, e con patologie pregresse (un 75enne di San Costanzo, un 77enne di Pesaro e una 98enne di Fano): il totale regionale di decessi sale a 3.260. Risulta dal bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione.

Attualmente ci sono 135 persone ospiti di strutture territoriali e 53 in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi sale a 8.139 (+3) e le persone isolate a domicilio in quarantena sono 19.995 (-296), i guariti/dimessi salgono a 136.907.