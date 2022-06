Covid, aumento dei ricoveri nelle ultime 24 ore nelle Marche

Aumento dei ricoveri legati al covid nelle Marche, sono 74, +12 rispetto a ieri.

In particolare si sono registrati 5 in terapia intensiva, 7 in semi intensiva, 62 in reparti non intensivi.

L’occupazione dei posti letto da parte di malati covid nelle intensive è invariata al 2,2%, nei non intensivi in crescita al 7%.

Secondo i dati resi noti dalla Regione Marche, i nuovi positivi rilevati nell’ultima giornata sono 800, il tasso di incidenza cumulativo sale a 315,56 (ieri 294,88) su 100mila abitanti. Nelle ultime 24 ore è stato segnalato un solo decesso legato al covid, che porta il totale a 3.924. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.835, di cui 129 con sintomi.