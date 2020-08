Covid, cinque nuovi tamponi positivi nelle Marche

Costante aggiornamento del Gores sulla situazione del contagio da Covid nella nostra regione.

Cinque positivi al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24ore. Nell’ultima giornata, comunica il Gores, sono stati effettuati 1.617 tamponi: 1.042 nel percorso nuove diagnosi e 575 nel percorso guariti. I cinque contagi sono stati rilevati nel percorso nuove diagnosi: tre in provincia di Macerata, uno in provincia di Ancona e uno proveniente da fuori regione. I casi “comprendono rientri dall’estero, contatti domestici e sintomatici”

Nelle ultime 24ore nelle Marche i ricoverati per coronavirus sono calati da 14 a 12: due degenti in meno in Malattie Infettive Marche Nord (da 7 a 5), oltre al paziente in Terapia intensiva sempre a Marche Nord e ai sei ricoverati in Malattie Infettive ad Ancona. Anche nell’ultima giornata nessun decesso nella regione correlato alla Covid-19.