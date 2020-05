Covid, controlli polizia ad Ancona fino al 17 maggio

Continua il lavoro incessante delle forze dell’ordine per i controllo anticontagio da Covid-19.

L’attività di controllo anticontagio da coronavirus da parte delle forze di polizia, che coinvolge circa 480 operatori, proseguirà fino al 17 maggio.

Alla luce delle nuove norme governative, i servizi sono stati modulati principalmente al rispetto del divieto di assembramento e al distanziamento sociale. E’ stato deciso durante una riunione di coordinamento con le forze dell’ordine presieduta dal prefetto di Ancona Antonio D’Acunto. Sarà verificata l’osservanza delle ordinanze dei Comuni per vietare o limitare l’accesso nei principali luoghi di aggregazione (parchi, giardini e litorale). Nei primi tre giorni della settimana sono stati eseguiti 4.743 controlli, persone sanzionate 60, esercizi commerciali controllati 2.629. D’Acunto ha invitato i Comuni di Sirolo e Numana a modificare le ordinanze emesse il 6 maggio che vietano tra l’altro l’attività motoria sul territorio comunale per i non residenti nei prossimi fine settimana, ritenendole troppo limitative della libertà di movimento.