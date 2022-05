Covid, diminuiscono ancora i ricoveri: sono 81 nelle Marche

Prosegue il trend di sensibile calo di ricoveri e nuovi positivi al Covid nella nostra regione.

Il calo è -7 in 24ore e il totale scende a 81 di cui 4 in Terapia intensiva (invariato), 8 in Semintensiva (-3) e 69 in reparti non intensivi (-4) a fronte di 11 dimessi.

Sono 452 i positivi rilevati in 24ore con incidenza scesa da 278,19 a 263,90.

Deceduta una 91enne di Cingoli (Macerata), con patologie pregresse; finora sono 3.909 le vittime correlate alla pandemia nelle Marche.

Per quanto riguarda i tamponi ne sono stati analizzati 2.345 nell’ultima giornata di cui 1.992 nel percorso diagnostico (22,7% di positivi) e 353 nel percorso guariti. A livello provinciale 144 i casi rilevati ad Ancona, 90 a Pesaro Urbino, 83 a Macerata, 59 ad Ascoli Piceno e 53 a Fermo; 22 i positivi provenienti da fuori regione. Tra i positivi il numero più alto nella fascia d’età 45-59 anni (111) e 100 in quella tra 25 e 44 anni. Il totale di positivi scende a 3.805 (-81) e gli isolamenti domiciliari 7.687 (-419) mentre i guariti/dimessi salgono a 464.613 (+532). Ci sono 39 persone assistite in strutture territoriali e 10 in osservazione nei pronto soccorso.