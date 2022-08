Cala ancora il numero di ricoveri causati dal Covid-19 nelle Marche (213; -6 rispetto a ieri) ma risultano raddoppiati i degenti in Terapia intensiva (9; +5) mentre risultano invariati quelli in Semintensiva (8) e in forte calo nei reparti non intensivi (196; -11).

Sono 677 i casi di positività rilevati nelle ultime 24ore (numero basso come di consueto dopo il weekend), sulla base di 1.785 tamponi, e l’incidenza ogni 100mil abitanti scende a 914,43 (il giorno precedente era 932,787).

Sono cinque le persone decedute in un giorno; il totale regionale di vittime sale a 4.031.

In forte diminuzione il numero di quarantene: ora sono 25.454 (-1.802) tra le quali sono 94 con sintomi. Attualmente sono 50 le persone in osservazione nei pronto soccorso e due ospiti di strutture territoriali.