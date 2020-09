Covid, i ricoveri nelle Marche salgono a 26

Solito bilancio quotidiano sulla situazione del Covid nella nostra regione.

C’è anche un nuovo paziente in Clinica pediatrica ad Ancona tra i nuovi ricoverati per coronavirus nelle Marche che salgono in 24ore da 24 a 26.

Lo fa sapere il Gores. Attualmente, oltre al degente pediatrico e ai due in Terapia a Marche Nord, ci sono una paziente nella Clinica di Ostetricia e Ginecologia ad Ancona, altri 12 in Malattie infettive nel capoluogo di regione, cinque ciascuno, sempre in Malattie infettive, a Marche Nord e a Fermo (+1). Stabile il numero degli ospiti di strutture territoriali /(17). In aumento le persone positive in isolamento domiciliare (da 618 a 624) mentre calano quelle isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.061 a 1.966). I guariti passano da 6.103 a 6.112