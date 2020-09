Elezioni Regionali, Acquaroli è il nuovo governatore

Terminate le elezioni regionali è Acquaroli il nuovo Governatore delle Marche.

Primo discorso da presidente della Regione Marche per il neo governatore, Francesco Acquaroli, che ha raggiunto stasera Palazzo Leopardi, una delle sedi del governo regionale.

Accolto da giornalisti e molti dipendenti dell’ente, Acquaroli prima si è soffermato all’esterno della sede per rilasciare dichiarazioni ai media, per poi entrare nel Palazzo dove ha ringraziato gli addetti in servizio per questa tornata elettorale.

Il neo presidente, il primo di centrodestra in 50 anni di storia marchigiana, ha ribadito i temi su cui verterà “fin da domani mattina la nostra azione amministrativa: le infrastrutture, la sanità, la ricostruzione post sisma e il lavoro”. Ha anche ricordato “la fuga di troppi giovani dal nostro territorio” ed ha ribadito il concetto di “inclusività” già spiegato nella conferenza stampa che ha tenuto assieme alla leader di FdI, Giorgia Meloni. Durante il viaggio nelle stanze della Regione, i dipendenti si sono congratulati con il presidente, augurandogli un buon lavoro.