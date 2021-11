Covid, incidenza in rialzo del virus nelle Marche

Indicatori in rialzo per quanto riguarda la situazione del Covid nella nostra regione.

Sale infatti ancora l’incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche (da 64,40 a 66,27) con i 73 contagi rilevati in un giorno: 32 i casi in provincia di Pesaro Urbino, 19 ad Ancona, 14 nel Maceratese, tre ad Ascoli Piceno e due nel Fermano.

Balzo anche dei ricoverati che raggiungono quota 94 (+6) di cui 24 in terapia intensiva (+1) e 27 in Semintensiva (+4) oltre a 43 nei reparti non intensivi (+1). E’ deceduto un 89enne di Vallefoglia (Pesaro Urbino) e il totale delle vittime raggiunge i 3.115.

Il totale di tamponi eseguiti in 24ore è 1.503 tra cui 809 nel percorso diagnostico di screening (9% di positivi) e 694 nel percorso guariti; si aggiungono 447 test antigenici 23 positivi). Tra i 73 nuovi contagiati ci sono 18 persone con sintomi; i casi comprendono 19 contatti stretti di positivi, 23 contatti domestici; uno in ambiente di scuola/formazione, uno in ambiente di lavoro e uno in setting sanitario.

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) è ora 2.803 (-1) e le quarantene per ‘contatto’ con contagiati scendono sensibilmente (4.056; -543) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 111.355 (+73)