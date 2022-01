Covid, leggero aumento dei ricoveri ma calano le terapie intensive

Aumentano, seppur lentamente, i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, anche se la notizia positiva è che calano quelli in intensiva e in semi intensiva.

Sono complessivamente 309 i pazienti covid, +2 su ieri.

Ma quelli in terapia intensiva sono 54 (-2), quelli in semi intensiva sono 56 (-3), mentre aumentano quelli in reparti non intensivi, che sono 199 (+7). Con 11 dimessi nelle 24 ore, l’occupazione dei posti letto in intensiva, secondo i dati della Regione Marche, è 21,4% e in area medica 25,44%, con 255 posti letto: ne mancano 45 per arrivare in zona arancione.

Due i decessi nell’ultima giornata, di una 72enne e di una 85enne, affette da patologie pregresse, che fanno salire il totale a 3.291. Sono 55 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 143 gli ospiti di strutture territoriali dedicate a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant’Elpidio a Mare. Alla data di oggi i positivi sono 10.823, in calo rispetto ai 10.924 di ieri. Le persone in quarantena, perché positive, o sintomatici in attesa di risposta dal tampone oppure contatti di positivi, sono 27.144, I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 146.295.