Covid, leggero aumento dei ricoveri nelle Marche

Nelle Marche tornano a crescere i ricoveri legati al Covid negli ospedali delle Marche.

Nelle strutture ospedaliere della nostra regione le persone ricoverate arrivano a 70 (+3): sono però solo 2 i pazienti in terapia intensiva in tutta la regione (-1), 6 quelli in semi intensiva (invariato), 62 quelli in reparti non intensivi (+4), secondo l’aggiornamento della Regione Marche, che indica anche 9 dimessi nell’ultima giornata.

L’occupazione delle terapie intensive scende a quota 0,9%, quella dei non intensivi sale invece a 6,9%.

I positivi alla data di oggi sono 3.654, tra ricoverati e isolamenti, le persona in quarantena o isolamento domiciliare 5.848, di cui 111 sintomatici. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 466.709