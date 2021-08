Covid, tornano a crescere sensibilmente i nuovi casi positivi

Tornano a crescere i numeri dei contagi da Covid anche nella nostra regione.

Nelle Marche resta alto il numero giornaliero di casi di positività al coronavirus (208), con incidenza su 100mila abitanti di 78.99, ma per il secondo giorno consecutivo calano i ricoverati (dopo il -2 di ieri, altri 5 degenti in meno) che ora sono 48. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nell’ultima giornata non si è registrato alcun decesso correlato al virus e il totale resta 3.041.

Per il dettaglio dei nuovi contagi, il primato è della provincia di Macerata con 84 casi, seguita da Pesaro Urbino (35), Ancona (33), Ascoli Piceno (22), Fermo (21); 13 casi da fuori regionale. In totale eseguiti 2.979 tamponi: 1.622 nel percorso diagnostico di screening, 547 test antigenici (31 positivi) e 1.357 nel percorso guariti; percentuale di positività del 12,8%.