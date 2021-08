Covid, tornano ad aumentare ricoveri e terapie intensive

Aumentano i ricoveri causati dalla pandemia di Covid anche nella nostra regione dopo giorni tutto sommato con dati buoni.

In aumento nelle Marche il numero di ricoveri per Covid-19 che salgono a 57 (+2): +3 in Terapia intensiva (13), -2 in Semintensiva (6), +1 nei reparti non intensivi (38); due le persone dimesse.

I positivi rilevati in 24ore sono 34, con un incidenza di 69,40 su 100mila abitanti, mentre non si registrano vittime il cui totale nella regione da inizio pandemia resta 3.045.

E’ quanto evidenzia il bollettino del Servizio Sanità della Regione.

Nell’ultima giornata 609 tamponi (274 nel percorso diagnostico di screening e 335 nel percorso guariti) a cui si aggiungono 79 antigenici (5 positivi).

La percentuale di positività sui tamponi del percorso diagnostico è del 12,4%. Il maggior numero di casi in provincia di Pesaro Urbino (25), due contagi rispettivamente nelle province di Ascoli Piceno, Ancona e Fermo; tre provenienti da fuori regione.

I positivi con sintomi sono nove; i casi nell’ultima giornata comprendono anche contatti stretti di positivi (9), contatti domestici (11), cinque in setting scolastico/formativo.