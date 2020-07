Covid, zero morti e quattro ricoveri nelle Marche

Tendenza positiva del bollettino del Gores per i casi positivi da Covid 19 nella nostra regione.

Ancora 24 ora senza segnalazioni di decessi correlati al coronavirus nelle Marche, dove i dimessi/guariti salgono a 5.658, due più del giorno precedente.

Stabile, ormai da diversi giorni, il numero dei ricoverati: quattro, tre dei quali all’ospedale di Macerata e uno nel reparto di malattia infettive di Marche Nord. Nessuno è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 156 (uno in più delle 24 ore precedenti). Stabile anche il numero delle persone che si trovano in strutture territoriali: due, entrambi nella Rsa di Campofilone. Infine ci sono 519 persone in quarantena, in aumento rispetto la giorno precedente, tra cui 15 operatori sanitari.