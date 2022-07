Daniele Bartocci, il matrimonio del giornalista marchigiano in diretta su Radio Studio Più

Si avvicina il matrimonio del giornalista marchigiano Daniele Bartocci. Il giornalista pluripremiato e giudice del programma tv King of Pizza convolerà a nozze con la sua Martina. Al pranzo matrimoniale di Daniele Bartocci, in programma questa domenica (24 luglio), ci sarà spazio per intrattenimento e dj set a cura di Radio Studio Più, con collegamenti in diretta nazionale sia in radio che in tv, previsti intorno alle ore 20. Tra gli invitati di spicco il Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli Dovilio Nardi (detentore di vari Guinness World Records), il primo uomo italiano di Belen Rodriguez Simone Bolognesi (personaggio noto di Uomini e Donne), il Prof. Valerio Temperini, docente Università Politecnica Marche e membro del Consiglio Direttivo Parco del Conero, il maestro campione d’Italia del tennis giovanile Alessandro Carbonari, il cantante marchigiano dei Capabrò Diego Brocani, l’Avvocato Bruno Bartocci (marchigiano d’adozione e che ha seguito la trattativa Milan-RedBird) e tanti altri. Sarà una celebrazione commovente per Martina e Daniele Bartocci, giornalista laureato Univpm, vincitore negli ultimi tempi di premi e riconoscimenti prestigiosi: tra questi il premio di miglior giornalista sportivo giovane alla cerimonia di commemorazione di Renato Cesarini, il premio di miglior blogger sportivo italiano (Blog dell’anno 2020), il premio Myllennium Award a Roma (tra i migliori talenti italiani) condotto da Pierluigi Pardo, il Giovanni Arpino e il Le Fonti Awards a Milano come Professionista dell’anno Giornalismo e Comunicazione Sport&Food 2022. Per Bartocci e la sua Martina sarà una giornata da ricordare, dalle mille emozioni. W gli sposi.

Loading...