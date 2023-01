Blog dell’Anno 2022: nuovo trionfo per Daniele Bartocci

Si è da poco conclusa la sesta edizione di Blog dell’Anno, la competizione tra i migliori blogger sportivi italiani ideata nel 2015 da Superscommesse in cui sono gli utenti e i lettori online a decretare il vincitore in relazione alla qualità dei contenuti dei blog in gara. In questa edizione, dopo la selezione di ben 700 concorrenti e un’accurata analisi delle votazioni, a trionfare è stato nuovamente Daniele Bartocci, che con 2389 voti si conferma miglior blogger sportivo italiano per la seconda annata consecutiva.

Il riconoscimento si somma ad altri importanti premi conseguiti dallo jesino, tra cui il Premio Cesarini 2022 come “miglior giovane giornalista” e “Giornalista dell’Anno” a “Le Fonti Innovation&Leadership Awards 2022” e “Food&Travel Awards 2022”. Il Blog di Daniele Bartocci risulta eclettico e curato in ogni dettaglio, in grado di soddisfare gli utenti con contenuti e news che spaziano dallo sport alle categorie del food, del gossip e del lifestyle.

La medaglia d’argento di Blog dell’Anno viene assegnata a Vincenzo Spadafora, che ottiene 915 voti per il suo “CalcioMania90”, blog d’informazione calcistica sempre aggiornato e ricco di contenuti esclusivi. Sale invece sul terzo gradino del podio con 906 votazioni il blog “Mr. Padel Paddle”, uno spazio online interamente dedicato allo sport che in questi ultimi anni in Italia è cresciuto esponenzialmente: offre news, ma anche la possibilità di cercare campi disponibili e di diventare istruttori di paddle.