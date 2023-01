Il marchigiano Daniele Bartocci confermato opinionista Tv di Emilio Fede e Dellino.

Sta per ripartire la trasmissione ‘Punti di Vista’, salotto tv giunto alla sua 2^ edizione. Dopo il successo dello scorso anno in diretta nazionale su Go-Tv/Bom Channel (canale 68), il talk-show condotto da Kevin Dellino, con la straordinaria partecipazione dell’ex Direttore Tg4 Emilio Fede, vuole riconquistare il cuore degli appassionati di lifestyle e gossip, alla presenza di noti personaggi del panorama tv, spettacolo, esponenti della politica e del giornalismo. Anche in questo 2023, stando alla recente indiscrezione diffusa in queste ore dalla celebre rivista Visto, Emilio Fede e Kevin Dellino sarebbero pronti a tornare alla conduzione, stavolta in diretta nazionale su Cusano Tv. Come ricorderete l’ex Direttore del TG4 era tornato sul piccolo schermo all’età di 90 anni, lo scorso mese di giugno, alla guida di Punti di Vista insieme al presentatore Kevin Dellino, quest’ultimo giunto in tv dopo l’esperienza in qualità di reporter a Buon Pomeriggio con Michele Cucuzza e Stefania Orlando. Durante quella puntata (la prima assoluta del programma), Emilio Fede aveva ricevuto una proposta di matrimonio artistico da parte dello stesso Dellino a cui aveva risposto positivamente, scoppiando in lacrime e conquistando intere e abbondanti pagine del gossip nazionale. Molto presto ne sapremo qualcosa in più: intanto è possibile rivedere la prima puntata della scorsa edizione https://www.youtube.com/watch?v=awfBwWLYWrM in cui erano ospiti, tra gli altri, il famoso personaggio del bon ton Roselyne Mirialachi e il giornalista marchigiano Daniele Bartocci, recente vincitore del Premio Giornalista dell’Anno e miglior blogger sportivo dell’anno 2022. “Spero che il programma riparta il più presto dopo il grande exploit dell’anno scorso. Un successo tutto firmato Kevin Dellino ed Emilio Fede, con servizi esclusivi su argomenti di particolare interesse. A loro le mie più sincere congratulazioni e un forte in bocca al lupo per la prossima avventura televisiva. Di sicuro ci sarà da divertirsi in compagnia di personaggi di assoluto livello”, si limita a riportarci il pluripremiato giornalista Daniele Bartocci il quale sarebbe confermato anche quest’anno come opinionista del salotto televisivo di Dellino e Fede, con l’esperto autore Flavio Iacones nel team. “Ho insegnato ai miei colleghi che il modo più semplice di presentare una vicenda è quella di raccontarla come se fossi lì tu – confessò nella prima puntata di Punti di Vista, lo scorso 6 giugno, l’ex Direttore Tg4 Emilio Fede – E non prepararsi chissà come o mettere la cravatta, le collanine o i vestiti di cartapesta. L’Africa mi ha insegnato moltissime cose, soprattutto l’umanità che va rispettata. Cosa invece mi ha insegnato il nostro paese? L’Italia mi ha insegnato l’invidia, me ne hanno fatte di tutti i colori”. Emilio Fede ricordò commosso anche sua moglie:” La sera sono in ginocchio di fronte a Dio. Quando guardo le stelle la sera sono sicuro che fra quelle vedo anche mia moglie”.