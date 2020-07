Domani inaugura il cinema all’aperto a Rocca Costanza

Cinema all’aperto a Rocca Costanza: un’estate sotto il segno della sinergia. Sabato 25 luglio si inaugura con il film gratis a sorpresa.

Dopo i tormenti sanitari di questa primavera e prima parte di estate 2020, si cerca con prudenza di tornare alla normalità. Un ottimo segnale giunge anche a Pesaro dalla riapertura, per la prima volta in una location d’eccezione, del cinema all’aperto presso la centralissima Rocca Costanza dove gli appassionati potranno fruire di alcune preziose settimane di cinema sotto le stelle, sempre naturalmente con la magia e la qualità della visione in 4K da sempre parametro di indiscutibile qualità visiva.

Artefice dell’iniziativa è stata la ferrea volontà dell’Amministrazione comunale sotto la guida dell’Assessore alla Bellezza Daniele Vimini in collaborazione con i Dirigenti, i Funzionari e tutte le maestranze comunali, che hanno sviluppato l’idea in piena sinergia con tutti gli attivi esercenti del territorio: il gruppo Giometti Cinema, il cinema Loreto e Solaris del Circuito Acec.

L’allestimento è stato curato da ” Pesaro Feste” che da sempre risponde presente quando si tratta di dare un aiuto alla città.

Un particolare ringraziamento per la massima disponibilità dimostrata, va alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che da subito ha sposato il progetto presentatole.

Gli spettacoli cinematografici si protrarranno per tutto agosto e una parte di settembre, tutti i giorni (con l’eccezione di alcune serate evento nelle quali la location verrà messa a disposizione della cittadinanza e delle quali verranno date informazioni nei prossimi giorni), appunto nella bellissima cornice estiva di Rocca Costanza, dove la magia del cinema sarà protagonista assoluta grazie a una programmazione di qualità!

Il programma non si limiterà infatti a riproporre i principali successi della passata stagione cinematografica, ma si svilupperà in tante iniziative speciali con ospiti, prime visioni e anteprime. Il cartellone si svilupperà secondo uno schema prestabilito: ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì i grandi successi (premiati dai David di Donatello, Oscar…); una sera a settimana sarà dedicata alle prime visioni o comunque alle anteprime per il comune di Pesaro; e infine il venerdì spazio a film per famiglie, bambini, ragazzi con eventi speciali (da segnalare in anteprima per i media un evento il 20 agosto con il cartone animato Disney Onward).

L’inaugurazione è in programma domani, sabato 25 luglio, offrendo ai cittadini un film a sorpresa ad ingresso gratuito (anticipiamo che le sorprese non si limiteranno al solo film a “sorpresa”) che per quanto ci riguarda, riteniamo essere un piccolo gioiellino della cinematografia italiana.

In occasione della serata, alla quale tutti sono invitati a partecipare (fino ad esaurimento posti), sarà presentato il cartellone ufficiale della manifestazione, riguardo al quale possiamo già anticipare i prossimi tre giorni di spettacoli: domenica 26 sarà proiettato “Mio fratello rincorre i dinosauri”, lunedì 27 “JoJo Rabbit” e martedì 28 luglio un’imperdibile anteprima “il meglio deve ancora venire”.

Tutti gli spettacoli avranno sempre inizio alle ore 21:30 con ingresso fino a esaurimento dei posti nel rispetto della normativa anti-Covid: ingressi e spostamenti dovranno avvenire con la mascherina, che potrà comunque essere tolta una volta seduti al proprio posto, e i congiunti potranno naturalmente sedersi vicini tra loro. In caso di pioggia le proiezioni verranno effettuate al cinema Solaris di via Turati.

Tutti gli aggiornamenti, novità, iniziative non segnalate in cartellone, eventuali variazioni di programma, saranno sempre comunicate attraverso i social media dei cinema coinvolti, questo per avere una comunicazione sempre appropriata ed aggiornata.

Appuntamento dunque per domani sera. Intervenite numerosi per sedervi a gustare una bella pellicola sotto il cielo di una estate mai tanto attesa.