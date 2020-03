Emergenza Coronavirus: 133 i tamponi positivi ad oggi

Aggiornamento sui numeri di positivi nelle Marche e dei controlli delle forze dell’ordine in merito all’emergenza Coronavirus.

Sono 133 i tamponi risultati positivi al coronavirus nella giornata di ieri, su 311 testati.

Il numero dei casi positivi rilevati dall’inizio dell’emergenza sale così a 725 su un totale di 2.218 campioni testati. I dati sono resi noti dal Gores della Regione Marche.

Quattro persone denunciate a Tolentino perché sorprese a circolare in auto senza un giustificato motivo, violando le disposizioni in materia di contenimento del coronavirus. Lo rende noto il Comune: la polizia locale è impegnata in questi giorni nel fornire informazioni alla popolazione e alle attività commerciali sulle interpretazioni del decreto, ma anche nel fare verifiche su strada. Il comando di polizia locale rinnova l’invito di non uscire di casa se non per necessità, comprovate esigenze lavorative o di salute. L’assessore alla Sicurezza, Giovanni Gabrielli ricorda che è “fondamentale lavarsi le mani, indossare le mascherine, evitare i contatti diretti, stare ad almeno un metro di distanza”. I carabinieri del comando provinciale di Ancona hanno denunciato otto persone nel territorio provinciale, tra cui una persona in quarantena in casa, sorpresa in un bar a Fabriano.