Estate in sicurezza, il report degli ultimi interventi della Polizia nell’anconetano

Il progetto “Estate insieme in sicurezza 2023” avviato dalla Questura dorica per tutta la stagione estiva volge al termine. Numerose sono state le iniziative di prossimità degli operatori della Polizia di Stato, da Numana a Senigallia, passando per Portonovo e Palombina. Le coste sono state presidiate dalle “volanti del mare”, gli acquascooter maneggevoli e veloci che hanno fornito supporto ai numerosi turisti che affollavano i mari dell’anconetano. Dal cielo i presidi sono continuati grazie alla presenza dell’elicottero, a controllo di una zona, quale quella del Monte Conero, particolarmente a rischio incendi, in considerazione anche del grande caldo che ha caratterizzato questi mesi. E poi la vicinanza ai numerosi turisti ed ai cittadini, anche e soprattutto quelli più piccoli, nelle diverse piazze, attraverso gazebi dedicati.

Da ultimo, ieri mattina, la Polizia stradale è stata presente a Senigallia, in piazza della Libertà, con un gazebo specifico. Gli operatori erano presenti con moto e auto della Polizia stradale ed hanno spiegato ai numerosi curiosi presenti il funzionamento dell’etilometro, dell’autovelox e del telelaser. Soffermandosi anche sull’importanza del rispetto delle norme di comportamento sia gli automobilisti ma anche i pedoni.