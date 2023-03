Fermana-Carrarese 0-0, pari a reti bianche al Bruno Recchioni

Reti bianche tra Fermana e Carrarese, dopo un match equilibrato che ha visto la Fermana tenere testa ad una delle squadre più in forma del girone come la posizione in classifica oltre gli ultimi risultati stanno a dimostrare. Ma la formazione di mister Protti ha già più volte dimostrato di non soffrire di complessi di inferiorità ed anche oggi davanti ai suoi splendidi tifosi si è vista una squadra con idee, organizzazione di gioco e grande temperamento. Più vivace la prima frazione con occasioni da entrambe le parti. I padroni di casa ci provano con Giandonato e Maggio, entrambi tentativi da fuori area con la palla che sfiora il bersaglio. Carrarese pericolosa con capitan Della Latta che di testa all’altezza del dischetto colpisce quasi a botta sicura, provvidenziale deviazione di Pellizzari che smorza la conclusione del centrocampista della formazione toscana. Nella ripresa si assiste ancora ad un grande equilibrio, stavolta con poche vere nitide palle gol. Punteggio giusto per quanto le squadre hanno fatto vedere in campo, la Fermana sale a 38 punti, undicesima posizione a +7 dalla zona play out e -4 dai play off.

