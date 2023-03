Ancona-San Donato 3-0, Colavitto: Vittoria importante, sono soddisfatto

Al termine della partita, vinta dall’Ancona per tre a zero, questo il commento di mister Colavitto.

“Questa vittoria è importante, i ragazzi ci tenevano. Volevano riprendere il cammino. Sono soddisfatto della prestazione, ma devo dire che anche quando non riuscivamo ad ottenere i tre punti, l’approccio era quello giusto. Oggi siamo stati bravi a sbloccarla subito, con l’Entella non ci era riuscito. Adesso ci prepariamo per la trasferta di Imola, una compagine che ha bisogno di punti. Contro il San Donato troppo egoismo? Forse solo Simonetti poteva passarla dopo aver fatto una bella azione, altrimenti ho visto tanto altruismo. Va bene così, come potete vedere nell’arco di un campionato ci sono periodi di flessioni. L’Ancona sa reagire davanti alle difficoltà ed il pareggio di Lucca lo ha dimostrato. Quel punto strappato nel finale ci ha permesso di scendere in campo con il morale giusto. Le note liete? L’ingresso di Spagnoli, la prova di Di Massimo e la rosa che finalmente è ormai al completo dopo le numerose defezioni. Inoltre, siamo nei playoff”.