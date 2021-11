Finanza, maxi sequestro di droga a Civitanova

I poliziotti della Questura di Ancona hanno arrestato un 30enne italiano, con precedenti specifici, trovato in possesso di oltre 2 chili e mezzo di droga tra hascisc e marijuana.

Al culmine di un’attività investigative e di una serie di appostamenti e pedinamenti, è stato raggiunto dagli investigatori nella sua abitazione di Ancona e sottoposto ad un’accurata perquisizione locale.

Gli agenti gli hanno trovato in casa 22 panetti di hascisc (per un peso complessivo di 2 kg) e oltre mezzo chilo di marijuana contenuta in due buste sottovuoto. Rinvenuta anche una modica quantità (di prova) di una nuova sostanza stupefacente, denominata “rosin” ricavata artigianalmente dallo stesso arrestato, attraverso un procedimento di lavorazione della marijuana impastata con l’acqua calda. La “rosin” è un inedito modo di separazione della resina di canapa sativa senza l’utilizzo di solventi che si sta diffondendo tra gli assuntori.

I motivi dell’utilizzo di tale tecnica sono la facilità, il basso costo e la qualità del prodotto. Per produrre olio di canapa con la tecnica “rosin”, bisogna applicare una forte fonte di calore e pressione sulle foglie di cannabis (di solito si usa il ferro da stiro o la piastra per capelli e la carta forno) in modo tale che in pochi secondi la resina cbd si separa formando piccole gocce, cioè l’olio di canapa. La temperatura non deve essere troppo alta altrimenti si perdono più cannabinoidi e terpeni per via della vaporizzazione nel processo, ma nonostante questo la purezza del prodotto sarà sempre maggiore. Il 30enne è stato rinchiuso nel carcere di Montacuto, su disposizione della Procura di Ancona. Oggi l’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la custodia cautelare in carcere.