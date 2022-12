‘Forza venite gente’ al Teatro delle Muse di Ancona ad aprile

Dopo il debutto e l’anteprima all’Auditorium Conciliazione di Roma, ‘Forza venite gente’ arriverà al Teatro delle Muse di Ancona il prossimo 22 aprile 2023.

Lo spettacolo di Ancona è organizzato da Alhena Entertainment srl e distribuito da Soni produzioni srl.

In occasione del quarantennale (1981-2021), la SONI PRODUZIONI Srl propone una nuova versione di FORZA VENITE GENTE.

Il musical racconta la storia d San Francesco con semplicità, umanità e coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione. Fedele all’originale per trama e contenuti, ma profondamente rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’Allestimento.

Il musical riporta i valori e le emozioni della quotidianità, dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore.

San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII, lo definirà “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”… una statura troppo alta, forse, per una personalità modesta come quella di suo padre Pietro Bernardone.

Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne (https://bit.ly/3FgNZQs), Ciaotickets (https://bit.ly/3FKxq0L) e Vivaticket , nelle prevendite abituali TicketOne(https://bit.ly/3YbG8MC), Ciaotickets(https://bit.ly/3FgOFW0) e presso la biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 071.52525).

Questi i prezzi:

Poltronissime 46,00 €

Poltronissime ridotto 40,80 €

Poltrone 42,00 €

Poltrone ridotto 37,20 €

1ª Galleria 34,50 €

1ª Galleria ridotto 29,20 €

2ª Galleria 30,00 €

2ª Galleria ridotto 25,75 €

3ª Galleria 25,00 €

1º Ordine di Palchi 44,00 €

2º Ordine di Palchi 40,00 €

3º Ordine di Palchi 34,50 €

Disabili 34,50 €