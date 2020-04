Gli appuntamenti settimanali con i musei civici della città

Dopo il grande successo della prima puntata, tornano le Storie della Buonanotte per esploratori anconitani. Questa sera, giovedì 30 aprile, alle ore 21:30 sulla pagina Facebook del Museo della Città e Instagram.

Gli altri appuntamenti della settimana:

Sabato 2 maggio ore 10:15 – MAISON PETIT. Forme primarie live su Zoom

Domenica 3 maggio ore 17:00 – visita guidata della rassegna DENTRO E FUORI I MUSEI CIVICI …da casa! dal titolo Carlo Maratta: pittore eccellente nella Roma del Seicento. Prima visione sulla pagina Facebook della Pinacoteca di Ancona e Instagram

I video delle visite precedenti sono pubblicati ogni sabato sul sito Cultura presente.

Nel dettaglio:

Giovedì 30 aprile ore 21:30

Per tutti

STORIE DELLA BUONANOTTE PER ESPLORATORI ANCONITANI

2. Il Medioevo

Pagina Facebook del Museo della città e Instagram

Ritorna la buonanotte del Museo della città per grandi e piccini!

In questa puntata Ciriaco ci porterà alla scoperta del Medioevo e delle gesta di un’impavida eroina anconitana.

Miniserie animata è dedicata alla storia di Ancona per viaggiare nel tempo tra le ombre e l’eco delle antiche testimonianze.

Si ringrazia di cuore Fabio Maria Serpilli dell’ Associazione Versante per aver interpretato la voce di Ciriaco Pizzecolli. Per qualsiasi dubbio o informazione potete scrivere a museicivici.ancona@gmail.com

Sabato 2 maggio ore 10:15

Laboratorio per bambini 3 – 6 anni

MAISON PETIT // Forme primarie

su Zoom. Come partecipare? I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione.

Dove ci incontriamo?

Sulla piattaforma Zoom sabato 2 maggio alle ore 10:15.

VI FORNIREMO IL LINK AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Cosa faremo?

Seguiremo la storia di 4 simpatiche forme alle prese con l’amicizia e la scoperta di sè.

Grazie a loro scopriremo infinite immagini a cui dar forma grazie alla tecnica del collage!

Cosa preparare?

un cartello con scritto il nome del bambino

con lo scotch di carta o colorato creare sul pavimento: un quadrato, un cerchio, un triangolo

preparare in una scatola giochi e oggetti da far mettere a terra all’interno dei cerchi al momento del laboratorio

un foglio bianco

colla

circa 20 forme colorate non troppo grandi: triangolo, cerchio, quadrato e goccia. Il risultato finale sarà simile a questo.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@museieducativi.it

331160463 (9:00 – 19:00)

Iniziativa curata e tenuta da Laura, Sara e Alessandra.

Domenica 2 maggio ore 17:00

Visita guidata per adulti

DENTRO E FUORI I MUSEI CIVICI …da casa!

Carlo Maratta: pittore eccellente nella Roma del Seicento

Prima visione sulla pagina Facebook della Pinacoteca Ancona e Instagram

Il sesto appuntamento del ciclo “Dentro e fuori i Musei Civici” è dedicato a Carlo Maratta, pittore marchigiano che ha dominato la scena artistica romana per mezzo secolo. Il suo stile ha condizionato il gusto artistico del suo tempo, tanto da essere emulato dai numerosi discepoli che hanno operato nelle Marche. Un genio della pittura che ha saputo sintetizzare le divergenti tendenze artistiche presenti nella Capitale: barocco e classicismo.

Un’occasione per immergerci nella sua pittura, nella sua storia, nel suo tempo.

L’appuntamento è curato e condotto da Marco Tittarelli

Montaggio a cura di Sara Agostinelli

Per qualsiasi dubbio o informazione potete scriverci a museicivici.ancona@gmail.com