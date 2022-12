Il 3 gennaio ad Offida un torneo di scacchi Rapid

OFFIDA – L’ASD APS Club Scacchi Offida organizza per il 3 gennaio un torneo di scacchi Rapid.

L’iniziativa, che sarà un pratica “Il primo matto dell’anno 2023” si svolgerà a partire dalle ore 15 presso l’Enoteca Vinea Cooperativa Agricola in via Garibaldi 75.

Il perfezionamento delle iscrizioni dovrà avvenire entro le 14,50, la premiazione si svolgerà alle 19,30 mentre alle 21 ci sarà la cena sociale.

Per poter partecipare alla manifestazione, organizzata in collaborazione con U.S. Acli e Enoteca Regionale delle Marche, non è obbligatoria la tessera FSI che, comunque, potrà essere sottoscritta nel corso dell’iniziativa.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere ai seguenti contatti: [email protected], 3482281979 (Piera) o 3312560711 (Arsen).

La quota di partecipazione è fissata in 16 euro (10 euro per Under 18 e donne, 15 per i soci di Asd Aps Club Scacchi Offida).

I turni di gioco saranno 7, il tempo di riflessione 12 minuti più 3 sec/mossa, il montepremi il 75% del totale delle iscrizioni.