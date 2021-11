Il giornalista marchigiano Daniele Bartocci giudice su Sky

Daniele Bartocci, giornalista marchigiano, entra a far parte della giuria del talent show “King of Pizza”. Un nuovo format televisivo di 20 puntate in cui 60 maestri pizzaioli, accuratamente selezionati e provenienti da tutta Italia, si sfideranno nel castello di Gourmelandia, a colpi di pizza gourmet, per conquistare il titolo di Re della Pizza. Il programma tv andrà in onda su Sky – Canale Italia, molto probabilmente a partire dal mese di dicembre (canale 937). Ad eleggere il Re della Pizza sarà una giuria d’eccezione composta, tra gli altri, da Edoardo Raspelli (noto giornalista e critico gastronomico), Dovilio Nardi (Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli), Antonio Sorrentino (Executive Chef catena Rosso Pomodoro) e dal giornalista marchigiano Daniele Bartocci (Sviluppo Nuovi Mercati Tre Valli Cooperlat). Piatti esteticamente curati, Made in Italy e Haute cuisine saranno alcuni degli elementi trainanti del programma tv ideato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP). Nip ad oggi detiene 8 Guinness World Records tra cui la Pizza più lunga del Mondo all’Expo di Milano 2015 (pizza di 1.595,45 metri) e il Pane Gluten Free più lungo del mondo (Brescia 2013 – 58,10 mt). Nella passata edizione si aggiudicò il titolo di King of Pizza il maestro pizzaiolo sardo Matteo Sanna. Bartocci sarà ospite in diverse puntate del programma tv. Il giornalista Daniele Bartocci è noto per aver vinto in tempi recenti diversi premi di giornalismo, tra questi il premio Overtime Festival al Festival Nazionale del Giornalismo Sportivo, il Premio Giovanni Arpino Torino, il premio Myllennium Award a Roma, il premio di miglior giornalista sportivo giovane alla cerimonia del Renato Cesarini oltre al premio di miglior giornalista under 30, e il premio di miglior blogger sportivo (Blog dell’Anno).

