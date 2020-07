Grandi emozioni con il Maya Orfei Circo Madagascar a San Benedetto del Tronto. Dal 17 al 27 luglio acrobazie con artisti da record e tanto divertimento.

A San Benedetto del Tronto grandi emozioni con lo show del Maya Orfei Circo Madagascar, dal 17 al 27 luglio in pista acrobazie con artisti da record e tanto divertimento, in sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid: sanificazione, dispenser igienizzanti, distanziamento e uso di mascherina, da portare con sé.

Il grande chapiteau in versione estiva, assume l’atmosfera di un ‘arena all’aperto (prevista copertura solo per intemperie) è sito in località Porto D’Ascoli Via Goffredo Da Buglione, dispone di ampio parcheggio. Spettacoli in programma tutti i giorni: ogni ore 18.00 e 21.15; lunedì 27 luglio unico spettacolo ore 21.15. E’ possibile ed è consigliato prenotare, chiamando al numero 3335370324.

Un team di artisti al completo con tutte le discipline circensi, in uno scenario di coreografie sfarzose di luci e colori che catturano il pubblico proiettandolo in un mondo fantastico, quello del circo. Trapezisti, acrobati, equilibristi, clown, contorsionisti, giocolieri, antipodisti, addestratori in simbiosi con i loro amati animali, ecco il Maya Orfei Circo Madagascar, la grande città viaggiante.

Una favola da vivere intensamente, attraverso lo charme del presentatore, Dario De Felice, che con il suo stile dialettico, grazia e maestria, illustrerà le numerose attrazioni internazionali e pluripremiate: l’Alta Scuola di Equitazione dell’audace Tamara Bizzarro, Daniele Martini con la sua maestosa cavalleria; Tyron Colombaioni detentore di dieci Guinness World Records, autore di comic sketch, giocoliere e ventriloquo in pista con il suo goliardico coniglio Bunny; i trapezisti della troupe Milla, volanti internazionali; l’addestratore Giorgio Piazza con il suo avvincente numero in gabbia con tigri, leoni e il suo felino doc il leone bianco Artù; alle fasce aeree Maverik Piazza; giocoleria artistica con Sage Macaggi; Massimo Martini e il suo team di animali esotici che si rinnova nella coreografia: cammelli, zebre, la simpatica e cordiale giraffa, il goloso ippopotamo e l’imponente elefante ed ancora lama, watussi e struzzi. Bellezza artistica e massima agilità, con l’antipodismo di Frida Sambiase e il numero di verticali e contorsionismo di Nicole e Kimberly Martini. Tradizione circense ed innovazione, non poteva mancare l’ultima attrazione targata USA, dall’America l’auto Transformer amata da grandi e piccini ed ancora tante altre sorprese da scoprire.

Inoltre la domenica mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.45, è possibile visitare il grande Zoo viaggiante. Una squadra al completo quella del Maya Orfei Circo Madagascar, pronto a segnare goal, nel cuore del suo amato pubblico.

Per ulteriori informazioni e promo, è possibile consultare le pagine web: www.madagascarcircus.it www.mayaorfei.it

La pagina Facebook Maya Orfei – Circo Madagascar

Siamo presenti sul circuito circusticket.it e su groupon.it

Pagina Instagram mayaorfei