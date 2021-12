Il Museo Tattile Statale Omero di Ancona apre una nuova sezione, “Collezione Design”

Sabato 18 dicembre alle ore 17:00 presso l’Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitelliana si inaugura una nuova sezione del Museo Tattile Statale Omero dedicata al Design. Una nuova ala del Museo, un luogo multisensoriale dove i visitatori potranno scoprire in maniera interattiva, non solo quindi con il tatto ma con tutti i cinque sensi, gli oggetti iconici della storia del Design italiano, selezionati tra i progetti vincitori e menzionati del Compasso d’Oro. Lo spazio che ospiterà la “collezione Design” si trova proprio all’ingresso Mandracchio della Mole con un’entrata separata. La filosofia che sottende alla sua creazione, però, è la medesima del Museo Omero: sarà un luogo multisensoriale dove scoprire, in maniera libera e interattiva, la bellezza degli oggetti e il pensiero che li ha prodotti. Trentadue oggetti che chiedono di essere toccati, ascoltati, manipolati, in un percorso che li organizza per temi.

Sono oggetti di Design che dagli anni ‘60 hanno vinto il Compasso d’oro o sono stati selezionati per il premio, diventando icone di culto: dalla Moka Bialetti alla radio Cubo della Brionvega, dalla sedia Ghost della Kartell alla macchina da scrivere Valentine della Olivetti, dai 16 animali di Danese alla Vespa Piaggio.

L’idea sottesa a questa collezione è ribadire la centralità della tattilità, della sensorialità e delle sinestesie per rileggere il nostro modo di abitare e per apprezzare la qualità degli oggetti esposti, offrendone soprattutto un’analisi di natura esplorativa e concettuale in relazione con le aziende produttrici, i collezionisti, con i designer.

L’allestimento è curato dall’arch. Fabio Fornasari e sfrutta un lungo bancone per gli oggetti più piccoli e isole espositive per quelli di maggiori dimensioni, e nasce con l’intento di mostrarne il viaggio dai negozi alle nostre case: la scatola, la confezione diviene così un elemento scenografico e narrativo. Un innovativo sistema di audioguida, dotato di segnalazioni vibratili e informazioni acustiche, sarà a disposizione delle persone con disabilità visiva. Il sistema ideato dalla CPU I-Tech, permetterà alle persone non vedenti di vivere in autonomia la collezione. Come ricorda Aldo Grassini, direttore del Museo Omero, questa sezione nasce proprio da una donazione dell’Associazione per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ONLUS ed è dedicata all’ex-direttore del Museo Roberto Farroni, che fortemente l’ha promossa.

L’inaugurazione, sabato 18 dicembre alle ore 17:00 presso l’Auditorium “O. Tamburi” della Mole, sarà su invito e vedrà tra i presenti: Luigi Gallo, Direttore Generale Musei Marche, Valeria Mancinelli, Sindaco del Comune di Ancona, Paolo Marasca, Assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Aldo Grassini, Presidente del Museo Omero, Fabio Fornasari, curatore dell’allestimento, Daniele Bottiglieri, Direttore della CPU I-Tech e Andrea Gioia, Presidente dell’Associazione “Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ONLUS”.