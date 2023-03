Imolese-Fermana 0-0, vincono le difese in terra romagnola

Gara intensa e dura, con il brivido per Manuele Giandonato, ma che alla fine regala uno 0-0 tra Imolese e Fermana durante gli oltre 100 minuti di gioco.

Fermana con il classico 4-3-3 in cui Neglia inizialmente parte dalla panchina, torna titolare Romeo nel giorno del suo compleanno insieme a Fischnaller e Maggio. Ottima la presenza di pubblico presente da Fermo con oltre 120 presenze in tribuna ospiti. Fermana che parte meglio e gestisce il comando del gioco con l’Imolese che non trova le misure soprattutto nei passaggi. Dopo il quarto d’ora Fermana che diventa anche pericolosa sempre dalla sinistra.

Nel primo caso splendida ripartenza palla a terra con Scorza che serve in profondità Fischnaller il quale colpisce male e manca l’appuntamento con la dodicesima perla stagionale. Due giri di lancette e da sinistra bel duetto con Maggio che imbuca per Misuraca, il so destro in allungo prima viene sfiorato dalla mano di un difensore (direttore di gara che non interviene) e poi smanacciato in qualche modo da Rossi in allungo. Fermana che sembra gestire ma l’Imolese sale di ritmo nel finale trovando una clamorosa occasione. Al 41’ palla in profondità per Simeri, in sospetto fuorigioco, l’attaccante sposta la sfera e cade con Borghetto che ritrae le mani ma per l’arbitro è rigore e giallo nonostante le proteste gialloblù. Dagli undici metri però è Borghetto che rimette a posto le cose, respingendo la conclusione centrale di Simeri che poi alza la mira. Primo tempo che si chiude a reti bianche

Ripresa che inizia su ritmi decisamente intensi. Al 52’ grande occasione gialloblu con la traversa colpita da Fischnaller su ottimo cross dalla sinistra di Maggio. Momenti di grande paura poi per il durissimo colpo subito da Giandonato al costato, da parte di Simeri. Gioco a lungo fermo e capitano costretto ad uscire dal campo. Pochi minuti dopo, dalla panchina Giandonato non si sente bene ed è costretto a ricorrere alle cure dei sanitari e dell’ambulanza con il trasporto conseguente in ospedale per accertamenti. La Fermana non molla a Maggio al volo, con deviazione di un difensore, sfiora l’incrocio dei pali al volo di destro. Pochi minuti dopo su azione d’angolo è Pellizzari a sfiorare da due passi la deviazione vincente che non arriva. Imolese che resta in dieci per il rosso a Bensaja per doppia ammonizione e inerzia che passa decisamente in mano ai gialloblu in campo. Nel finale accade di tutto. Prima Simeri, in posizione di offside, ha una buona palla ma viene controllato da Borghetto. Il finale è tutto canarino: prima Maggio chiama alla respinta Rossi sul primo palo e poi ci prova Tulissi da fuori che impegna lo stesso Rossi che si salva in qualche modo.