Volley, Lube in trasferta in Turchia per la Champions

Domenica tra valigie e check-in per la Cucine Lube Civitanova, alle prese con una trasferta più che impegnativa in Turchia in Champions.

A poche ore dalla vittoria in campionato nell’anticipo casalingo di ieri pomeriggio contro l’Allianz Milano, questa mattina la formazione di Chicco Blengini si è ritrovata all’Eurosuole Forum per partire alla volta di Ankara, dove martedì 7 marzo, alle ore 17 italiane (ore 19 locali), è in programma la sfida delicata contro il team turco padrone di casa dell’Halkbank per l’andata dei Quarti di finale della CEV Champions League.

I giganti biancorossi, reduci dal quarto successo consecutivo in Regular Season, vogliono proseguire anche nella massima rassegna continentale un trend positivo che li ha visti prevalere nei sei match della fase a gironi. Oltre all’indubbio valore del sestetto avversario, che proprio come la Lube ha vinto la sua Pool, seppur con un minore numero di vittorie, e si è rinforzato a stagione in corso con l’arrivo dello schiacciatore americano Thomas Jaeschke, potrebbe rappresentare un’insidia proprio il lunghissimo viaggio odierno con partenza da Roma e scalo a Istanbul.

L’arrivo di capitan Luciano De Cecco e compagni ad Ankara è previsto nella tarda serata di oggi. Una via crucis di oltre 12 ore in movimento che tra una settimana dovranno affrontare anche agli avversari alla vigilia del match di ritorno, in programma mercoledì 15 marzo (ore 20.30) all’Eurosuole Forum.