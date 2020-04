Incidente a Pieve Torina, morta donna incinta

Tragico incidente mortale ieri sulle strade della nostra regione.

Una 27enne incinta è morta in un incidente stradale avvenuto lungo la SS Valnerina, a Pieve Torina.

Stava rientrando dal lavoro in un’azienda del luogo, quando per motivi ancora in corso di accertamento la giovane donna, di origini cubane, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, finendo contro il guardrail: la sbarra metallica si è conficcata all’interno dell’abitacolo e la 27enne, residente Pioraco è morta sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118, giunti sul posto insieme a vigili del fuoco e carabinieri.