La Cantina dei Colli Ripani per Anffas Grottammare

Ripatransone – È da qualche mese che la Cantina dei Colli Ripani lavora a un progetto che si potrebbe definire bello e utile. In collaborazione con le Cooperative Anffas Grottammare e Il Faro del Piceno, la Cantina ha dato il via a un’idea semplice che porta nel quotidiano la luce dell’inaspettato.

È stato chiesto ai ragazzi della Cooperativa il Faro del Piceno – Anffas che partecipano al Laboratorio di Lavorazione dell’Argilla di ridisegnare il marchio della Cantina.

Su una mattonella dalla forma quadrata, con dimensioni circa di 11×11cm e spessore 0,5cm, sono state tracciate linee, ridisegnati confini e spostati vitigni. Ne sono nati dei paesaggi essenziali immaginati che traggono forza dalla realtà e portano armonia su una tavola come sottobottiglia, sottobicchiere o sottopentola, o su una scrivania come fermacarte. O dovunque si voglia.

Ogni Mattonella porta sul retro la firma del suo autore. Ogni mattonella è unica e non ce n’è una uguale all’altra, perché la Mattonella Dei Colli Ripani x Anffas è un progetto artigianale. Tutte le fasi di lavorazione, dalla cottura alla decorazione, sono eseguite dai ragazzi del laboratorio che con il tempo hanno acquisito autonomia nel processo e intraprendenza nei decori.

“Ci siamo avvicinati alla sezione Anffas di Grottammare – afferma Giovanni Traini, Presidente della Cantina – lo scorso anno quando, non potendo fare la nostra solita Festa del Vino abbiamo deciso di dedicare a loro parte della somma che avremmo speso per realizzarla. Poi con Maria Lauri, la Presidente di Anffas Grottammare, abbiamo cominciato a ideare questo progetto e a crederci per davvero. L’entusiasmo di Valentina Capriotti, educatrice, e di Carlo Santarelli, operatore, hanno trasformato un’idea in qualcosa di concreto e tangibile: la nostra mattonella. Li ringrazio tutti per averci dato l’occasione di esplorare nuove possibilità.”

La Mattonella Colli Ripani x Anffas può essere acquistata in tutti i punti vendita e sullo shop online della Cantina, da sola o abbinata alla confezione Fai del Bene che contiene i cinque vini della Linea Biologica della Cantina dei Colli Ripani. Con il suo acquisto si sostiene il lavoro e l’impegno quotidiano dell’Anffas Grottammare e del Faro del Piceno.

—

Cantina dei Colli Ripani

È una Cantina Cooperativa con sede a Ripatransone (AP). Nei terreni dei 300 soci

vengono coltivati vitigni autoctoni che contribuiscono alle 5 Linee commerciali e

vini extra collezione. Trovano spazio anche prodotti alimentari come miele, olio

extravergine di oliva e orzo da caffè; oltre ad accessori lifestyle che omaggiano lo

spirito marchigiano per l’abbinamento di vino e cibo. La Cantina si impegna a

valorizzare il territorio e quello che spontaneamente offre.

https://colliripani.com

Anffas

Cooperativa con sede a Grottammare (AP) impegnata sul territorio con numerosi

progetti fornendo supporto ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie.

http://www.anffasgrottammare.it

Il Faro del Piceno

É una delle Cooperative nate all’interno dell’Anffas Grottammare concentrata

sull’inserimento attivo di persone con disabilità. Laboratori pratici insieme ad attività

motorie sono finalizzate a rendere autonomi i ragazzi.

http://www.anffasgrottammare.it/pages/faro