Dalla Vigna alla Tavola: prossimi appuntamenti a Fano

Provincia di Pesaro e Urbino –‘Dalla Vigna alla Tavola – Dalla costa all’Appennino un mangiare divino’, porta sulle tavole la cucina di eccellenza in un tour enogastronomico capitanato da Ristoritalia, finanziato dalla Regione Marche, che vedrà protagoniste la ristorazione e le aziende vitivinicole della provincia di Pesaro e Urbino.

Gli appuntamenti di questa settimana sono martedì 9 novembre a Fano a Casa Orazi (Via Giacomo Puccini, 2 – Tel.: 0721-809781) e giovedì 11 novembre a Fano all’osteria Al 26 (Via Gasparoli, 59 – Tel.: 0721-820677). I sapori più buoni in un piatto d’autore firmato dagli chef locali, grandi maestri della cucina marchigiana tipica esaltata da sommelier, produttori e vignaioli.

Ecco i menu:

Ristorante Casa Orazi (9 novembre – ore 20.30) presenta un menu dal titolo ‘Il mare incontra l’autunno’. Entratina: Crema di mais con il pescato dei quadri. Antipasto: Fagioli cannellini con ragù di crostacei e molluschi. Primo: Gnocchi al nero di seppia con zucca gialla e calamaretti. Secondo: Scampi e mazzancolle ai Sali con verdure croccanti. Dolce: Mousse di mascarpone con visciole di Cantiano. Acqua, caffè o Moretta Fanese. Cantine: Cignano, Velenosi, Santa Barbara. Prezzo: 39 euro.

Osteria Al 26 (11 novembre – ore 20.30): presenta ‘Il piacere delle Marche all’insegna del gusto’. Per iniziare: Vellutata di cavolfiore, guanciale croccante e caprino del Covo (Az. Beltrami), antipasto: Canederlo ai porcini su fonduta di pecorino “Foglie di noce” (Az. Beltrami), (Cantina Santa Barbara: Verdicchio dei Castelli di Jesi superiore DOC – Stefano Antonucci), Primo: Gnocchi di patate con ragù di bovino IGP di razza marchigiana battuta al coltello, profumato all’alloro e chiodini di garofano, (Canina Velenosi: Rosso Piceno DOP superiore – Solestà) Secondo: Filetto IGP di razza marchigiana scottata ai ferri con purea di zucca gialla, salsa di melograno su spinacini al burro (Cantina Guerrieri: Vino Rosso Marche IGT – Guerriero della Terra). Dolce: Tortino al cioccolato con cuore di cachi e tiepida di zabaione. (Cantina Velenosi: Vino e visciole – Quercia Antica). Prezzo: 38 euro

Con il progetto “Marche: dalla Vigna alla Tavola”, finanziato dalla Regione Marche, iniziativa voluta dal vice Presidente della Regione e assessore all’Agricoltura Mirco Carloni,– la ristorazione della provincia di Pesaro e Urbino si unisce alle eccellenze vitivinicole del territorio con l’obiettivo di sostenere i produttori, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione di produzioni di eccellenza, a partire dai vini a denominazione certificata.

Grazie alla collaborazione con il tour operator TuQuiTour sono disponibili pacchetti turistici dedicati per accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche della provincia di Pesaro e Urbino.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Marche. Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

INFO: dallavignallatavola.it | Fb: dallavignallatavola