Miss Conero 2022 ad Ancona il 31 ottobre

Conto alla rovescia per la finalissima della IX edizione di Miss Conero 2022 che sarà ospitata al Teatro delle Muse di Ancona il 31 ottobre dalle 21.00

Bellezza, spettacolo e beneficenza saranno gli ingredienti della serata conclusiva della manifestazione che vede il patrocinio di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino e l’ideazione e l’organizzazione di Ankongrafica di Alessandro Nicoletti.

La serata alle Muse sarà presentata da Tunde Stift ed Edoardo Raggetta, e vedrà salire in palcoscenico Matilde Brandi come ospite speciale, “il più bello d’Italia” Alessandro Verdolini, la coreografa, ballerina e attrice Alice Bellagamba, l’attrice Hazel Morillo.

Resta valido anche in questa edizione, lo spirito benefico di Miss Conero: la serata di beneficenza andrà a sostenere l’attività dell’Associazione Patronesse Salesi per la realizzazione di una casa che accoglierà i familiari dei piccoli pazienti in arrivo da fuori città.

“Essere vicini ad iniziative come questa è, per noi, un modo per regalare alle comunità momenti di evasione e divertimento, ma anche per sostenere i territori e le realtà che vi operano, imprese e associazioni, come le Patronesse, che svolgono un ruolo delicato ed importante accanto ai bambini malati, alle famiglie e agli operatori sanitari”, ha detto Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino.

“Miss Conero è una iniziativa di forte richiamo per il pubblico, per questo la nostra Associazione ha voluto sostenerla con l’obiettivo di promuovere i territori che ha toccato durante le tappe per la selezione delle finaliste, ma anche di valorizzare la professionalità del lavoro che svolgono gli addetti del comparto Beauty, acconciatori, estetisti, aziende della moda. Un’intera filiera che dalla cura del corpo, arriva fino all’abbigliamento e agli accessori e che offre qualità dei servizi e serietà”, sottolineano Luca Casagrande Responsabile territoriale di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Paolo Longhi Presidente dell’Area territoriale di Ancona.

Ad illustrare l’evento, l’ideatore e organizzatore Alessandro Nicoletti che ha spiegato come “anche in questa nona edizione, la serata finale di Miss Conero riserverà soprese e contenuti inediti. Tra i tanti straordinari ospiti anche Laura Borgognoni, campionessa mondiale di pole-sport 2017 che ci emozionerà con un’esibizione spettacolare”.

Ad intervenire in collegamento anche Matilde Brandi, “sono vicina con il cuore al Salesi per quello che fa per i piccoli malati e le loro famiglie. Sul palco delle Muse porterò il mio impegno per l’ospedale e una sorpresa”.

Tra le novità di Miss Conero 2022, un contest per decretare la Miss più apprezzata sui social e l’attivazione della pagina Tik Tok dedicata.

A sostenere l’evento i comuni di Ancona, Senigallia, Camerano, Castelfidardo, Sirolo, Falconara e Civitanova.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni 392 7726219, www.missconero.com.