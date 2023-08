Modena-Ascoli, Viali: Domani una grande occasione per noi

Mister Viali, alla vigilia di Modena-Ascoli, ha parlato in conferenza stampa di come la squadra dovrà affrontare il match.

“La sconfitta di Cosenza deve farci crescere, c’è rammarico perché con tre espulsioni non c’è stata partita. La sfida di domani la vedo come una grande occasione per me, per la squadra e per chi ha giocato meno, sarà l’occasione per fare una grande partita e portare a casa il massimo. Voglio che si arrivi a domani con grande energia ed entusiasmo, servirà una partita di grande ritmo. Il mercato? Lo commenterò il 2 settembre, prima di Verona dissi che non avrei più parlato di mercato. Quaranta è l’esempio lampante di come un calciatore deve vivere il mercato, non ha mai saltato un allenamento e a Cosenza ha disputato un’ottima partita, l’ho portato come esempio al gruppo, voglio tutti Quaranta. Quando a Cosenza gli ho comunicato che avrebbe giocato al posto di Simic, in procinto di uscire, mi ha detto ‘non vedo l’ora di giocare’ “.