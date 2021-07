Musica ad alto volume di notte, sanzionati due locali ad Ancona

Nella notte di ieri 22 luglio, le pattuglie delle Volanti impegnate in servizio di controllo del territorio nella zona del centro storico, in seguito alla segnalazione di un cittadino al numero di emergenza, ha accertato come due locali siti in Piazza del Plebiscito, continuassero a diffondere musica ad alto volume nonostante fosse stato superato il limite orario per le emissioni sonore, fissato dal Comune di ancona alle ore 24.

Di concerto con il personale della Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura sono state contestate ai titolari degli esercizi pubblici due verbali di accertamento di illecito amministrativo, come previsto dal regolamento acustico del comune di Ancona. La sanzione, per entrambi, sarà quella del pagamento della somma di euro 516 euro. Gli atti verranno trasmessi alla Prefettura al Comune di Ancona per i successivi adempimenti.