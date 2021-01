Osimo, inaugurazione de La Scena dei Piccoli 2021

L’inaugurazione della stagione è anche l’inaugurazione di eventi streaming per la rassegna “La Scena dei Piccoli”. 5 gennaio ore 17.30.

“Ci auguriamo che l’anno in corso volga il primo possibile alla completa serenità e che i nostri teatri si riempiano di nuovo anche di bambini, ma gli appuntamenti streaming e webinar potranno comunque continuare come strumento in più di accesso al mondo del Teatro.”

Questo presentato è live streaming e accompagnerà il pubblico dal Teatro La Nuova Fenice a vedere uno spettacolo in diretta al Teatro Popolare d’Arte di Lastra a Signa- intrattenimento originale in musica e parole per Gianni Rodari.