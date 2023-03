Palazzo Campana di Osimo si illumina nella Giornata delle Malattie Rare

L’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente di Osimo aderisce alla Giornata mondiale delle Malattie Rare che oggi, 28 febbraio, giunge alla sua XVI edizione: un appuntamento importante che promuove in tutto il mondo l’equità come accesso a pari opportunitàà che possano valorizzare il potenziale delle persone con malattie rare.

In adesione alla campagna di sensibilizzazione “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, promossa da UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare, Coordinatore Nazionale della Giornata, la facciata di Palazzo Campana a partire dalle ore 18.00 sarà illuminata con i colori della Giornata: azzurro, rosa, verde.