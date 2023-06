Porto di Ancona, 38 migranti sbarcati con la Geo Barents

Ieri alle ore 14.00 circa, è giunta presso il Porto di Ancona la nave ‘Geo Barents’ con a bordo nr. 38 migranti di nazionalità Bangladesh e Marocco, tutti maggiorenni.

Gli stessi cittadini extracomunitari hanno tutti richiesto la Protezione Internazionale durante la compilazione del previsto foglio notizie. Le operazioni di sbarco sono iniziate alle ore 15.00 circa e l’attività di identificazione e smistamento dei migranti è terminata alle ore 19.00 circa. In particolare, la Questura di Ancona, su indicazione di quanto disposto in sede di C.O.S.P. ha provveduto oltre che a gestire l’ordine pubblico collegato all’evento, a porre in essere tutta l’attività di intervista, colloquio personale, identificazione e fotosegnalamento degli stranieri accolti. Successivamente agli accertamenti medici dei casi clinici segnalati e dopo l’assistenza della Caritas per soddisfare le prime necessità, l’Uff. Immigrazione provvede, mediante un colloquio individuale condotto dal personale di polizia con l’ausilio di mediatori culturali abilitati, ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad identificare lo straniero, ad informarlo dei suoi diritti lavorando a stretto contatto con la Polizia Scientifica che ha effettuato i rilievi fotosegnaletici necessari nelle procedure di identificazione dei soggetti. Presente alle operazioni di sbarco anche il personale dell’Agenzia Frontex per le attività di supporto e di analisi del fenomeno migratorio. Fondamentale anche l’apporto della Squadra Mobile con una propria postazione, al fine di valutare la presenza di soggetti con precedenti penali o gravati da provvedimenti di rintraccio dell’A.G. nazionale e non e dell’ufficio Polizia Anticrimine per l’eventuale affidamento di minori o presunti tali. Una volta terminate le operazioni di identificazione, i migranti opportunamente scortati da personale delle Forze dell’Ordine sono stati trasportati a mezzo di autobus presso i centri di accoglienza appositamente individuati.