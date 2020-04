Porto di Ancona, Costa Magica sbarca equipaggio

Per motivi umanitari torna a sbarcare una nave da crociera nelle acque del Porto di Ancona.

Ormeggerà al porto di Ancona martedì 28 aprile la nave da crociera Costa Magica per lo sbarco dei 617 membri di equipaggio: senza entrare in città né avere alcun contatto con le persone presenti a vario titolo nello scalo, l’equipaggio sarà fatto sbarcare, fa sapere la Regione Marche, “con le condizioni e i percorsi di massima sicurezza sanitaria, per raggiungere le proprie destinazioni di residenza”.

Nel pomeriggio si è svolto in videoconferenza un incontro di coordinamento per la gestione delle operazioni tra tutte le istituzioni coinvolte