Presi due romeni per furto di scarpe a Senigallia

Nel corso dei servizi di prevenzione dei reati contro il patrimonio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno proceduto ad individuare due ladri di origine rumena, recuperare la refurtiva ed a denunciare i due soggetti.

Gli agenti, infatti, trovandosi a transitare nel centro storico, notavano due giovani che passeggiavano tenendo alcuni sacchetti in mano ed uno di essi teneva anche uno zaino. Questi al passaggio dei poliziotti acceleravano il passo e tentavano di allontanarsi ma gli agenti, con rapidità, riuscivano a bloccarli in zona stazione FS.

I due mostravano il contenuto delle buste in cui vi erano alimenti e poi tentavano di disfarsi dello zaino ma gli agenti notavano l’azione e lo recuperavano.

All’interno lo zaino conteneva due paia di scarpe, di note marche sportive, del valore di oltre 250 euro, cui erano applicati ancora i dispositivi antitaccheggio.

I due soggetti, P.R. di anni 27 , e A.M. di anni 20, di origine rumena, con precedenti per furto, domiciliati nel pesarese, riferivano di non essersi accorti che i dispositivi erano rimasti attaccati, assicurando di averli acquistati poco prima ma senza fornire il nome del negozio.

Gli agenti dunque procedevano ad effettuare gli opportuni accertamenti , verificando che all’interno del centro commerciale di via Abbagnano nell’area dedicata agli articoli sportivi , poco prima erano stati asportate le due paia di scarpe.

I due soggetti, condotti presso il Commissariato di Polizia, venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e i beni sequestrati venivano restituiti al gestore del centro commerciale.

Alla luce del reato accertato e stante i precedenti penali a carico di essi, gli agenti notificavano gli atti per l’allontanamento di entrambi dal territorio del comune di Senigallia per anni tre