Questura di Ancona, Ornella Lupo nuovo capo di Gabinetto

Si è insediata lo scorso 10 gennaio il nuovo Capo di Gabinetto della Questura di Ancona.

E’ il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr.ssa Ornella Lupo, classe 1972, originaria di Rimini, da tempo residente a Ravenna, dove ha ricoperto numerosi incarichi, fin dalla sua prima assegnazione quale Commissario Capo nell’anno 2001.

Laureata in Giurisprudenza presso l’università di Bologna e specializzata in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni a Catania, ha ricoperto negli anni le funzioni di Dirigente dell’ Ufficio Immigrazione, Dirigente delle Divisione P.A.S.I. ed infine Capo di Gabinetto della Questura di Ravenna.

Autrice di molte pubblicazioni in Diritto e Legislazione in materia di Immigrazione e Stranieri, nominata “ Cultore della materia” per l’insegnamento di Politiche della Sicurezza, nel corso della laurea magistrale in “ Criminologia applicata per l’Investigazione e la Sicurezza, presso la Facoltà di scienze Politiche dell’Università di Bologna- sede di Forlì, guiderà il Gabinetto della Questura Dorica “con l’equilibrio e la passione che ha sempre messo nello svolgimento di tutti gli incarichi che la Polizia di Stato ha voluto affidarle nel corso di più di vent’anni di carriera”.

Il Primo Dirigente Dr.ssa Lupo prende il posto della dr.ssa Cinzia Nicolini, andata in quiescenza per raggiunti limiti di età nello scorso mese di ottobre.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, con la Vicaria Dr.ssa Federica Ferrari e i colleghi tutti della Questura, danno il benvenuto alla Dr.ssa Lupo, augurandole di conseguire anche ad Ancona i brillanti risultati già raggiunti nella precedente sede di servizio.