Quintana, torna dal vivo l’appuntamento nell’estate 2021

Il ritorno di appuntamenti storici come la Quintana di Ascoli è la testimonianza di una situazione che migliora.

Dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia, la Quintana di Ascoli Piceno quest’anno andrà in scena sia nell’edizione del 10 luglio sia in quella, detta “della tradizione” del primo agosto che sarà trasmessa anche in diretta su Raiuno. Ottenuto il parere favorevole della Prefettura sul protocollo approntato, l’annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Marco Fioravanti.

Causa norme anti Covid il corteo sarà dimezzato rispetto ai tradizionali 1.300 figuranti ed anche l’accesso al campo dei giochi dello Squarcia sarà limitato a 500 spettatori; per questo le giostre saranno trasmesse in diretta streaming. Figuranti e spettatori al campo dovranno essere muniti di green pass. Confermate le cerimonie del Saluto alla Madonna della Pace e dell’Offerta dei Ceri che precedono di un giorno le due giostre. Non avrà luogo, invece, il Palio degli sbandieratori. “E’ un importante ed emozionante segnale di ripartenza per il nostro territorio” ha detto il sindaco e Magnifico Messere Fioravanti affiancato dal presidente del Consiglio degli anziani Massimo Massetti e dal presentatore tv Massimiliano Ossini, testimonial della rievocazione storica ascolana alla quale partecipa nei panni dell’araldo, aprendone il corteo.