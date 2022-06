Raddoppio SS16 e collegamento con Porto di Ancona: gli aggiornamenti

Accelerazione per i lavori di raddoppio della strada statale 16 “Adriatica” ad Ancona che procedono regolarmente con previsione di completamento entro il 2024, mentre per il collegamento al porto di Ancona è in fase di avvio la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo con l’obiettivo di avviare la gara d’appalto entro la fine del 2023.

Il punto sullo stato di avanzamento delle due opere è stato tracciato in Regione dopo un incontro tra i soggetti coinvolti.

Sono intervenuti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, l’amministratore delegato di Anas Aldo Isi, il responsabile della Struttura Territoriale Anas Marche e Commissario Straordinario Paolo Testaguzza, il direttore Investimenti Area Centro Rfi Marco Marchese in collegamento video e il presidente dell’Autorità Portuale Vincenzo Garofalo.