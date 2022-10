Rai Uno ad Ancona con il programma Paesi che vai

E’ arrivato questa mattina ad Ancona Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…, lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della Cultura, che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30.

Paesi che vai racconta il territorio, declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l’arte, l’architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l’ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell’ingegno e del talento italiano.

Livio Leonardi, che questa mattina si è anche intrattenuto con alcuni visitatori del duomo, spettatori affezionati della trasmissione Paesi che vai, parlerà di Ancona al pubblico, a partire dallo straordinario panorama offerto dal colle Guasco, dove sorge la cattedrale di San Ciriaco.

Con il consueto linguaggio “fiabesco” che contraddistingue il programma e fa rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti come la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – punterà l’obiettivo sulla storia di Ancona, dal duomo al porto, dove la troupe Rai si è spostata dopo le riprese sul Colle Guasco.

Paesi che vai va in onda su Rai Uno ogni domenica dalle 9.40 alle 10.30 e la trasmissione della puntata su Ancona sarà comunicata non appena sarà inserita nel palinsesto.

Comune di Ancona