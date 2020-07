Rapine a bordo treno, tre arresti nell’anconetano

La Polizia Ferroviaria ha arrestato due italiani e un cittadino marocchino per due rapine avvenute nella stazione di Ancona Centrale.

In particolare, nella notte scorsa, i tre soggetti, prima si sono avvicinati ad un passeggero in attesa di prendere un treno per Lecce, sottraendogli gli occhiali da vista e dandosi a precipitosa fuga e supido dopo, saliti a bordo di un convoglio in sosta nello scalo, hanno tentato di appropriarsi del cellulare di un addetto delle pulizie dei treni, che lo aveva lasciato in ricarica su un sedile dello scompartimento.

L’operaio, accortosi di quanto stava accadendo, aiutato da un altro suo collega, ha cercato di far desistere i tre malviventi, i quali però hanno reagito violentemente. Le urla degli addetti delle pulizie hanno attirato immediatamente sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria del Settore Operativo, che erano già nelle vicinanze, essendo sulle loro tracce per il primo episodio.

Prontamente bloccati, 2 sono stati associati presso la locale casa circondariale, mentre uno, risultato minorenne, è stato condotto in una comunità per minori.