Riapre ad Offida il nido La Baia di Peter Pan

Offida. Il primo settembre riapre il nido La Baia di Peter Pan, il servizio è stato ripensato e organizzato alla luce delle nuove disposizioni Covid.

ogni gruppo-sezione sono stati assegnati spazi ad uso esclusivo e ciascun gruppo avrà educatrici di riferimento stabili.

Già dal primo giorno i bambini frequentanti lo scorso anno, potranno usufruire del servizio mensa e contemporaneamente inizierà l’ambientamento dei bambini nuovi iscritti.

“Tale organizzazione – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Bosano – consente in questo difficile periodo, sempre nel rispetto dei tempi individuali di ciascun bambino e delle attuali normative, di partire da subito con i due gruppi, garantendo tempestivamente la ripartenza di un servizio educativo prezioso per le famiglie”.

L’amministrazione Comunale provvederà alla sanificazione della struttura prima della sua riapertura.

Il Sindaco Luigi Massa ringraziando gli uffici, la Cooperativa Pagefa, le educatrici e tutto il personale che in team sta lavorando per consentire la ripartenza immediata del servizio, invia un ringraziamento alle famiglie che, nonostante le criticità del momento storico, rinnovano la loro fiducia nel nido offidano che negli anni si è sempre più caratterizzato per competenza, passione, professionalità e qualità e al quale si è prestato, insieme agli altri servizi scolastici e per l’infanzia, massima attenzione ritenendolo uno degli impegni imprescindibili della attività amministrativa.