Sabato a Pesaro la Finale Regionale Marche Miss Grand International Italy 2022

Sabato 27 Agosto dalle ore 20 Cena&Spettacolo si svolgerà la Finale Regionale Marche del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Grand International Italy,presso la location La Giara a Pesaro.

L’agente Regionale Marche Francesca Guidi e Art Director condurrà la serata ,non mancheranno le Emozioni e Sorprese, nove ragazze si contenderanno il titolo Regionale di Miss Mascotte in età compresa tra i 13/16 anni, mentre le Miss Grand arrivate in finale sono sempre otto in età compresa tra i 17/28 anni tutte bellissime e pronte per questa serata di gala.

Ci saranno quindi due momenti il primo dedicato alle Mascotte alle prese con la passerella Costume Intero, bikini design di Ambra D’estate, Collezione moda autunno/inverno con Trendy Boutique che uscirà anche con le grandi ,e una dolce uscita di Crema&Cioccolato che delizierà il pubblico.

Per le Miss Grand una passerella spettacolare tra Costumi coloratissimi, accessori realizzati a mano, abiti da sposa e tanto altro , ed una uscita con le Pipe molto originale mai vista al mondo con Rinaldo Pipe’s un connubio tra la sinuosità del corpo femminile associata al design delle pipe legate prettamente al mondo maschile.

Ospiti Top la cantante Susanna Polzoni e il Mago Ernestico Planas,Silvia Catani cantante lirica e pop, la poesia con Gastone Cappelloni e la solidarietà con la raccolta fondi per ANT Pesaro sarà presente la Dott.ssa Severini con la preziosa testimonianza della poetessa Ivonne Pagliari.

Madrina dell’evento e membro della giuria

Noa Planas Influencer Gabiccese.

La giuria è formata da:

Pres.di Giuria Ivan Cottini

Giuseppe Cristini, Emanuele Gambini, Due giornalisti delle testate il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, Sabrina Cermaria .

Si prospetta una serata brillantissima e chi si illuminerà diventando nuova Miss Grand International Italy Marche 2022 e Miss Mascotte 2022 aggiudicandosi dei bellissimi premi

Curiosi eh si visto che la Categoria delle Grandi al Nazionale si gioca la Finale Mondiale, quest’anno ad Ottobre in Indonesia. Le ragazze che vinceranno al Regionale accederanno alla Finale Nazionale il 18 Settembre a Maratea un evento condotto da Beppe Convertini.

Lo scopo del Concorso Internazionale è sostenere la campagna “NO War NO Violence “ non solo bellezza….

Il patron Nazionale del Concorso è Giuseppe Puzio, dice Francesca Guidi “lo ringrazio per la fiducia rinnovata e sono contenta di far parte di questa grande famiglia “.

Vi aspettiamo per questo ultimo appuntamento estivo davvero eccezionale!!!

Si ringrazia:

Main Sponsor Mobilpiù- LA Giara Ristorante Pizzeria Dancing -Accademia del Tartufo nel Mondo-Tele2000-Crema&Cioccolato-Attualviaggi-Caterina Dini Fitness Studio-Sogni di Cuoio-Isabella Estetica e Massaggi Fanluce-Ambra D’estate-Le Spose di Roberta-LATINI fiori- Mariella Mosca Pasticceria e Catering-Gi.Lo.parrucchieri lui&lei-Trendy Boutique-Rinaldo Pipe’s